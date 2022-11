PINO BICCHIELLI (NM): “VIOLENZA DI GENERE, UN PROBLEMA STRUTTURATO”

“Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e voglio sottolineare l’importanza e il significato che assume questo giorno. La violenza sulle donne è un “problema strutturale” che va analizzato e affrontato con costanza nella trasversalità degli ambiti sociali in cui uomini e donne si confrontano: scuola, famiglia, lavoro. Un problema culturale da cui deve conseguire una riflessione profonda, ecco, perché questa giornata simbolica si assurge a occasione dove i Governi, le istituzioni nazionali e internazionali, le associazioni possano organizzare attività svolte a sensibilizzare l’opinione pubblica, per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di questa emergenza sociale.”

Lo scrive il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli.

La violenza sulle donne e una tragedia che porta in sé numerose vittime e il tema dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità sono obiettivi ancora non soddisfacenti. Con il nostro gruppo, Noi Moderati, siamo convinti che il focus debba essere incentrato sulla ‘prevenzione’ al superamento degli stereotipi di genere, all’agevolazione all’indipendenza economica, a una maggiore informazione perché le vittime possano sempre sapere a chi rivolgersi, all’utilizzo di cultura e sport come veicolo di valori di rispetto di genere, al contrasto della violenza on line, al supporto delle vittime e dei familiari e aiuto al reinserimento per coloro che hanno commesso violenza e vogliono intraprendere un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione.

La violenza sulle donne riguarda tutti, oggi è il giorno per far sapere che le istituzioni stanno lavorando per contrastarla.

