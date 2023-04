Giuseppe Bisogno lancia le due idee per stravolgere e cambiare, in meglio, il futuro del Comune di Pontecagnano Faiano. E lo fa, dall’interno del suo comitato elettorale, con un incontro per presentare due mega progetti che riguardano il territorio del centro dei Picentini.

Di cosa si tratta ? L’appuntamento è per domani mattina, a partire dalle 11:00, all’interno del Comitato Elettorale di Corso Umberto: Bisogno presenterà i suoi programmi per il Tabacchificio Centola e per l’area AAI.