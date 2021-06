PONTECAGNANO FAIANO. BONAVITACOLA E CAPUTO PER CHIUDERE GLI INCONTRI SU AGRICOLTURA

Si concluderà lunedì 28 giugno l’iniziativa Partecipa: Giugno è Agricoltura. Sede dell’evento -che avrà inizio alle ore 17:30 – sarà l’ Istituto CREA di Via Cavalleggeri, dove si svolgerà un interessante dibattito alla presenza di: Teodoro Cardi – Direttore CREA, Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo; Vito Busillo – Presidente Coldiretti Salerno e Presidente Consorzio Destra Sele; Gaetano Pascariello – Presidente CIA Salerno; Rosario Rago – Presidente Confagricoltura Salerno; Aniello Del Vecchio – Direttore Regionale Copagri; Mariateresa Imparato – Presidente Legambiente Campania; Franco Picarone – Consigliere Regione Campania; Nicola Caputo – Assessore Agricoltura Regione Campania; Fulvio Bonavitacola – Vicepresidente Regione Campania.

Faranno gli onori di casa l’ Assessore all’Agricoltura Carmine Spina ed il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

“ Concludiamo, anche solo temporaneamente, un percorso che ci ha visti impegnati, in particolare nel mese di giugno, in un dialogo costante e fruttuoso con tutti i protagonisti del settore agricolo. Abbiamo raccolto idee e spunti, ragionato su temi importanti e creato una nuova strada di riferimento, improntata allo sviluppo, all’innovazione, al lavoro. Il comparto in questione è vera fonte di ricchezza per la nostra città: continuerà il nostro impegno per fortificarlo ed incentivarne il ruolo di protagonista del territorio”, ha dichiarato l’ Assessore all’Agricoltura Carmine Spina .

“ Condividere le idee e determinare la riuscita di progetti comuni è quanto ci siamo preposti con Giugno è Agricoltura, il contenitore di riflessioni ed iniziative sviluppatosi lungo il mese in corso e basato sulla discussione inerente a temi concreti, fra cui De.co, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Puc, Ambiente, Infrastrutture. Concluderemo con un grande evento, in cui continueremo a dare voce agli investitori, alle associazioni, alle categorie rofessionali. Grazie a quanti hanno raccolto il nostro invito ed a quanti continueranno a sostenerci con l’intento di contribuire alla crescita del nostro territorio”, ha commentato il Sindaco Giuseppe Lanzara