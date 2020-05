PONTECAGNANO FAIANO. I CONSIGLIERI MAZZA, MANGINO E SILVESTRI CHIEDONO RIDUZIONE TARI

«Rivedere con urgenza la quota provinciale della tassa sui rifiuti a partire dall’annualità in corso».

È la richiesta avanzata al presidente della Provincia, Michele Strianese, dai consiglieri comunali indipendenti Avv.Isabella Mangino e Dott. Raffaele Silvestri e dal capogruppo di Movimento Libero Angelo Mazza.

Al centro dell’istanza la necessità di rivedere il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), che, per quanto riguarda la Provincia di Salerno, corrisponde al 5% del totale del tributo.

Una «tassa occulta» di cui molti cittadini non conoscono l’esistenza sulla quale i tre consiglieri ritengono si debba intervenire con urgenza al fine di diminuire il carico fiscale legato alla tassa sui rifiuti.

«Una diminuzione di tale quota – spiegano i tre consiglieri – porterebbe a risparmi importanti per cittadini ed imprese, che pagano inconsapevolmente questo tributo. La percentuale deliberata dalla Provincia di Salerno non deve essere necessariamente uguale per tutti i Comuni ricadenti nel territorio provinciale ma potrebbe essere diversificata tenendo conto dei differenti livelli di raccolta differenziata raggiunti dai Comuni della Provincia di Salerno. L’effetto di una eventuale diversificazione potrebbe spingere i Comuni meno virtuosi a riorganizzare il proprio servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La nostra proposta, che allargheremo anche ad altri colleghi della Provincia, si pone nell’ottica della collaborazione istituzionale e della concretezza. L’obiettivo è quello di dare risposte serie ai cittadini, in un momento difficile come quello attuale, attraverso provvedimenti sensati lontani dalla facile demagogia».