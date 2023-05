PONTECAGNANO FAIANO. IL PUZZLE DI LANZARA PER LA GIUNTA: TUTTI DENTRO, TRANNE LA LISTA ORA NOI

Alla fine tutti verranno accontentati, tutti i partiti e le liste civiche che hanno sostenuto la candidatura vincente di Giuseppe Lanzara alla carica di Sindaco di Pontecagnano Faiano troveranno spazio all’interno della Giunta che, in maniera ufficiale, sarà presentata solo dopo la proclamazione degli eletti che, nella migliore delle ipotesi, avverrà entro la prima decade di Giugno.

Per il Partito Democratico ci sarà un assessorato pesante (ambiente), mentre la lista Energie otterrà la delega ai lavori pubblici, la carica di Presidente del Consiglio Comunale con il nome di Avallone ma anche alcune deleghe consiliari affidate al consigliere Nappo.

Rinuncia ad un posto in giunta per uno all’interno dello staff Sindaco la lista ORA NOI, composta per lo piu’ da giovani, mentre un assessorato ciascuno per Sveglia, Campania Libera e Partito Socialista.

Da definire il discorso delle quote, considerato che almeno due assessori dei cinque da nominare dovranno essere di sesso femminile.