EBOLI. LUCA SGROIA PENSA ALLE PROVINCIALI 2024: PRONTO AD UNA CANDIDATURA?

Tra le diverse disponibilità che, già in queste settimane, il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta raccogliendo sui territori per la composizione della lista per le Provinciali 2024, c’è anche quella di Luca Sgroia, attualmente Presidente della società Improsta. Sgroia, che nel corso delle ultime elezioni comunali di Eboli, per garantire l’unità della coalizione, ha fatto un passo indietro rispetto alla candidatura di Tonino Cuomo, sarebbe in pole position per un posto all’interno della lista che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere composta su base territoriale, seguendo i collegi della Camera dei Deputati. Se cosi’ fosse, il collegio in questione, andrebbe proprio da Eboli fino a Sapri, nella parte meridionale della Provincia di Salerno.

