PONTECAGNANO FAIANO. SILVESTRI (FDI): “ANCORA CHIUSO DISTACCAMENTO VIGILI IN LITORANEA”

“Questa mattina sono stato in Litoranea per visitare il distaccatamento della nostra Polizia Municipale.

La sede era chiusa e, da informazioni raccolte dai residenti, la stessa risulta chiusa da tempo immemore fatta eccezione per alcuni episodi di apertura isolati nel tempo.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano di Fdi Raffaele Silvestri

Non voglio fare polemiche, il mio intento è solo quello di far sì che questa sede venga aperta davvero!

È ora che l’Amministrazione Lanzara si assuma le sue responsabilità e tenga fede agli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

È ora che l’Assessore alla Polizia Municipale N. Fiore impartisca delle ‘direttive’ politiche alla Polizia Municipale per far sì che la sede in Litoranea sia aperta tutti i giorni e per far sì che vi sia una presenza costante degli Agenti sulla nostra Litoranea per contrastare le attività illecite (furti, atti vandalici, abbandono immondizia, mignotte etc. – a tutte le ore del giorno).

Ad oggi c’è solo da evidenziare il disinteresse di Lanzara & Co. nel dare risposte in tal senso ai cittadini.