PROVINCIA DI SALERNO. GUZZO E D’ONOFRIO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO THINK RENAWABLE

Mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 11, nella sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino viene presentato “Think renewable” il progetto didattico 2024/2025, giunto alla terza edizione, proposto dalla Provincia di Salerno, in collaborazione con Legambiente Campania ed Uni in Strada, per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alle tematiche dell’ambiente e del risparmio energetico.

Saranno presenti il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione Martino D’Onofrio, la presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, il prof. Rino Cuccurullo presidente Uni in Strada ed il prof. Giovanni De Feo dell’Università degli Studi di Salerno che incontreranno i dirigenti scolastici.