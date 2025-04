PROVINCIA DI SALERNO. PRESENTATA LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA

.

Si è svolta questa mattina, mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 11.00, presso la Sala “Marcello Torre” del Palazzo Sant’Agostino, sede istituzionale della Provincia di Salerno, la conferenza stampa di presentazione di “Politeia: Scuola di Formazione Politica”, un progetto nato dalla sinergia tra la Provincia di Salerno, il Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di SalernoIl progetto prenderà ufficialmente il via il 5 maggio 2025 e si concluderà a metà giugno, articolandosi in una serie di moduli formativi con l’obiettivo di fornire strumenti concreti di comprensione della politica, delle istituzioni e della partecipazione civica.

Politeia nasce dalla consapevolezza che oggi, più che mai, la democrazia ha bisogno di essere nutrita dalla conoscenza. In un contesto sociopolitico in continua evoluzione caratterizzato da costanti mutamenti, è necessario tornare a “scuola di politica”: studiare, approfondire, imparare termini, contesti, quadri teorici, per partecipare consapevolmente alla vita pubblica. Non basta essere spettatori informati: è il momento di formare cittadini protagonisti.

L’iniziativa si distingue per un’impostazione metodologica innovativa e inclusiva. Le lezioni, tenute da docenti universitari, saranno presentate da giovani relatori e arricchite da supporti audiovisivi. Ogni incontro sarà articolato in:

U na lezione frontale della durata massima di 45 minuti,

na lezione frontale della durata massima di 45 minuti, Una t estimonianz a di politici e/o esponenti della società civile (30 minuti),

estimonianz di politici esponenti della società civile (30 minuti), T avoli di riflessione in piccoli gruppi (30 minuti),

avoli di riflessione in piccoli gruppi (30 minuti), Una sessione plenaria conclusiva in cui saranno condivise le sintesi delle discussioni.

Una struttura pensata per coniugare rigore scientifico e accessibilità, evitando da un lato l’elitismo accademico e dall’altro la banalizzazione dei contenuti. Il progetto si rivolge in primis ai giovani, ma è aperto a tutte e tutti, senza limiti di età o provenienza. L’obiettivo è creare uno spazio plurale, dove i saperi si incontrano e si mettono al servizio della comunità.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti:

Vincenzo Napoli , Presidente della Provincia di Salerno ;

, Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo , Vicepresidente della Provincia di Salerno ;

, Vicepresidente della Provincia di Salerno Alfonso Conte , docente dell’Università degli Studi di Salerno (DISPC);

, docente dell’Università degli Studi di Salerno Rosario Madaio , Coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno ;

, Coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno Pasquale Cesarano , delegato del Forum Regionale dei Giovani ;

, delegato del Forum Regionale dei Giovani Chiara Di Benedetto, Responsabile Comunicazione del Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, che ha moderato l’incontro

Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di un’iniziativa formativa capace di coinvolgere l’intero tessuto sociale: per questo, Politeia è pensata come un progetto aperto, in costante dialogo con associazioni, organizzazioni, ordini professionali, partiti e cittadini, che saranno invitati a collaborare attivamente.

Nei prossimi giorni sarà attivo, attraverso i canali ufficiali del Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, un Google Moduli per aderire al progetto e consultare il programma dettagliato.

Politeia sarà un luogo di formazione, confronto e crescita. Una “fatica” formativa, necessaria e condivisa, per costruire insieme il futuro delle nostre comunità. Perché la democrazia non è mai un fatto acquisito, ma una conquista quotidiana.