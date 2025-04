BARONISSI. MARCO PICARONE: “GIUNTA PETTA, ALTRO CHE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

“Altro che “Amministrazione Trasparente”: in maggioranza continua ad esserci qualcuno che agisce pensando di aver preso il potere e non, più semplicemente, di aver vinto le elezioni.

Denunciamo atti e fatti con i quali, l’amministrazione Petta, scegliendo di non dare corso a quanto era tenuta, si è resa responsabile di una gravissima violazione del rispetto della legalità, della correttezza istituzionale, della dovuta trasparenza amministrativa.”

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri Comunali Marco Picarone e Carmine Santoro

A partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 5 marzo 2025, al Comune di Baronissi sono state recapitate ben sei missive (dove, tra i destinatari, erano indicati il Comandante dei Carabinieri di Baronissi, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di Baronissi e, in alcuni casi, Il Prefetto di Salerno, il comandante dei Virgili Urbani, la Segreteria Provinciale del PD di Salerno).

Si tratta di missive che, per quanto anonime, denunciano, anche con indicazioni nominative, fatti di enorme gravità che riguarderebbero l’azione di alcuni componenti dell’attuale amministrazione.

Noi siamo e saremo sempre garantisti, non spetta certamente a noi il compito di accertare la fondatezza di quanto denunciato, peraltro da parte di chi ha scelto di farlo in forma anonima.

Quello che è certamente grave e inaccettabile è il comportamento dell’amministrazione Petta che, in violazione della correttezza istituzionale, della trasparenza amministrativa ed anche, a nostro avviso, della legge, non ha ritenuto di dover consegnare le missive in questione, a tutti i destinatari.

Neanche possiamo pensare che sia trattato di una “scelta” degli Uffici comunali interessati.

Infatti, noi ne siamo venuti in possesso solo da qualche giorno, su nostra esplicita richiesta agli uffici competenti, che non hanno saputo fornire spiegazioni circa le gravi omissioni.

E’ evidente che, per quanto accaduto:

1) – Chiederemo l’immediata convocazione della Commissione Consiliare Trasparenza;

2) – Rivolgeremo interrogazione urgente al Sindaco;

3) – Informeremo il sig. Prefetto di Salerno;

4) – Chiederemo agli organi preposti di fare chiarezza,

5) – Informeremo tempestivamente i cittadini sui risultati della nostra azione.

I consiglieri Comunali Marco Picarone e Carmine Santoro