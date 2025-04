ROCCAPIEMONTE. IL SINDACO PAGANO: “IL NOSTRO 25 APRILE IN LINEA CON DIRETTIVE NAZIONALI”

l Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che, venerdì 25 aprile 2025, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, alle ore 10:30, in Piazza Zanardelli, sarà deposta una corona di alloro accanto alla lapide dei caduti per onorare loro e tutte le persone che persero la vita per rendere l’Italia Libera e Democratica. Dopo il saluto religioso, officiato da don Giuseppe Ferraioli e un breve messaggio del primo cittadino, i musicisti di “Musicamore” suoneranno “il Silenzio” e l’Inno di Mameli – “Canto degli Italiani”.

La cerimonia sarà volutamente sobria, in linea con le direttive nazionali (sono stati previsti cinque giorni di lutto) in rispetto della morte di Papa Francesco. La prevista presentazione con concerto del Complesso Bandistico Città di Roccapiemonte è rinviata a data da destinarsi.

“Questa sentita giornata per tutti gli italiani, si trasformerà in un momento di ulteriore riflessione per ricordare la figura di Papa Francesco, uomo della chiesa che tanto si è impegnato per la pace nel mondo. Quella pace conquistata grazie a donne e uomini che il 25 aprile di ottanta anni riuscirono a liberare l’Italia dall’oscuro e crudele potere del nazifascismo. Così come richiesto dal protocollo, visto il lutto nazionale, la nostra cerimonia ha subito delle variazioni, ma sarà importante esserci, tutti insieme in Piazza Zanardelli, per qualche minuto emozionante nel ricordo delle vittime di tutte le guerre e per onorare la memoria di Papa Francesco” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.