Nasce dall’intesa elettorale e politica tra il parlamentare Federico Conte ed i rappresentanti del Movimento 5 Stelle la lista “Provincia dei Territori”, in corsa, per il prossimo 18 Dicembre, per le elezioni Provinciali di Salerno. Ecco i nomi dei candidati.

Antonio Alfano

Crescenzo Correa

Lucia Feo

Catello Lambiase

Armando Mallei

Iolanda Molinaro

Claudia Pecoraro

Emanuele Sica