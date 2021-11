PROVINCIALI 2021. FORZA ITALIA, LEGA ED UDC: MERCOLEDI’ RIUNIONE DECISIVA PER I NOMI

Nessuna decisione ufficiale e, con ogni probabilità, nella serata di mercoledi’ prossimo al termine dell’ennesima riunione tra i vertici provinciali di Forza Italia, Lega ed Udc, verrà fuori la lista che sarà presentata per le prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre. In corsa, al momento, ci sono alcuni nomi tra cui i tre consiglieri provinciali uscenti: Ernesto Sica, oramai in quota Udc dopo aver abbandonato Italia Viva, Dante Santoro, consigliere comunale riconfermato della Lega a Salerno e Giuseppe Ruberto, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Sant’Agostino. Ci sono, poi, altri nomi che girano in questi giorni come quello della consigliera comunale di Pagani Anna Rosa Sessa, Maria De Caro di Baronissi, forse un consigliere comunale di maggioranza del Comune di Battipaglia. Tutto ancora in via di definizione, in vista della scadenza del termine per la presentazione delle liste: il prossimo 28 Novembre.

