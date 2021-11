PROVINCIALI 2021. IL PSI CALA UN TRIS D’ASSI PER LE ELEZIONI DEL 18 DICEMBRE

In attesa di conoscere i nomi di tutti i candidati e le candidate della lista del Partito Socialista Italiano, ci sono le prime certezze per le Elezioni Provinciali del prossimo 18 Dicembre. Nella lista che sarà depositata tra sabato e domenica, troveranno spazio, di sicuro, i nomi di tre giovani amministratori locali. Un tris d’assi per il Psi che mette in campo…

…. il Sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola che rappresenta anche una novità per il PSI, considerato che la sua adesione al partito di Enzo Maraio è avvenuto solo negli ultimi mesi, grazie al prezioso lavoro portato avanti dal Consigliere Regionale Andrea Volpe.

Ci sarà, poi, in lista l’assessore-consigliere di Perdifumo Pasquale Sorrentino, primo dei non eletti alle ultime elezioni provinciali. A completare il tris d’assi il Vice Sindaco del Comune di Salvitelle Francesco Perretta.