PROVINCIALI 2025. SIMONE VALIANTE: “CON NAPOLI SI NARCOTIZZANO LE ISTITUZIONI”

“Se le notizie di stampa su una possibile candidatura di Enzo Napoli a presidente della provincia di Salerno, dovessero essere confermate, la famiglia politica salernitana, da non confondere ovviamente con un partito, conferma, come al solito, il tentativo di “narcotizzare” le istituzioni e di annullare per l’ennesima volta possibili figure che possano fare ombra al giovane parlamentare.”

Lo scrive Simone Valiante, già Parlamentare del Pd ed oggi Sindaco di Cuccaro Vetere.

Il copione è talmente ripetitivo che ormai rischia di essere non solo patetico ma quanto noiosamente scontato. Nulla contro la persona sia chiaro né contro il parlamentare, ma mi chiedo come si faccia a fare il sindaco di Salerno, che evidentemente ha l’età giusta per “non disturbare”, ed il presidente della Provincia. È una logica che mortifica la politica, ancora una volta, in una provincia nella quale il partito democratico esprime una classe dirigente di amministratori di assoluto rilievo, che potrebbero svolgere lo stesso ruolo. Tuttavia, occorre che anche i sindaci rivendichino di essere classe dirigente, che non significa soltanto fare le opere nel proprio Comune, ma assumere atti di coraggio a difesa della buona politica, che a Salerno ormai da tempo è stata delegata ad una mera gestione del potere, al di là di come si giudichino i risultati amministrativi dell’esercizio del potere. Buona riflessione