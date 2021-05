RECOVERY PLAN. IL MINISTRO CARFAGNA ED IL DEPUTATO CASCIELLO PRESENTANO INTERVENTI PER IL SALERNITANO

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna aprirà in video collegamento la conferenza stampa di venerdì 7 maggio alle ore 11, convocata dal deputato di Forza Italia e consigliere del ministro Carfagna Gigi Casciello. Tema dell’incontro saranno gli interventi contenuti nel Pnrr per la provincia di Salerno.

La conferenza stampa si terrà presso la sede dell’Unione industriali di Salerno e sarà presente, oltre all’On. Casciello, anche Antonio Ferraioli presidente dell’Unione industriali della provincia di Salerno.