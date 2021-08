REFERENDUM GIUSTIZIA GIUSTA: ANCHE AD AGOSTO CONTINUA LA RACCOLTA DELLE FIRME

Da subito ai tavoli referendari per sottoscrivere la riforma della “giustizia giusta” quella da cinquant’anni di Enzo Tortora, Leonardo Sciascia e Marco Pannella, se vuoi del socialista e libertario

Vincenzo Giordano sindaco galantuomo .. Promossa oggi dal Partito Radicale e dalla Lega di Matteo Salvini.

Ora, da subito, sotto i colpi del “generale agosto” per non rischiare che a settembre sia troppo tardi!

Urgente che l’avvocatura in massa si renda disponibile insieme agli amministratori comunali e provinciali per autenticare e raccogliere le firme.

Lo scrive il Portavoce Donato Salzano

Ti aspetto da questa sera per venire a firmare alla panchina referendaria di Corso Vittorio Emanuele

davanti ai negozi Benetton!

Saremo in panchina da riserva della Repubblica per dare ancora corpo all’art.75 della Costituzione, ma soprattutto per un principio fondamentale contenuto nell’art. 17 che non è stato ancora sospeso.

All’armi! All’armi nonviolente della carta e della penna per scongiurare l’ennesima strage di diritto ..

CALENDARIO DEI TAVOLI E DEI PUNTI DI RACCOLTA DI QUESTA SETTIMANA

martedì 3 agosto ore 18-19,(a cura di Donato Salzano) punto raccolta Partito Radicale, C.so Vittorio

Emanuele panchine davanti Benetton, autenticatore avv. Fiorinda Mirabile Commissione giustizia “Piero

Calamandrei” Partito Radicale;

mercoledì 4 agosto ore 18-19 (a cura di Donato Salzano) punto raccolta Partito Radicale, in

C.so Vittorio Emanuele alle panchine davanti Benetton, autenticatore avv. Lello Ciccone Vice

coordinatore vicario Forza Italia Salerno;

giovedì 5 agosto ore 18-19 (a cura di Donato Salzano) punto raccolta Partito Radicale, in

C.so Vittorio Emanuele alle panchine davanti Benetton, autenticatore avv. Saverio Maria Accarino

componente consiglio ordine degli avvocati di Salerno;

venerdì 6 agosto ore 18-19 (a cura di Donato Salzano) punto raccolta Partito Radicale, in

C.so Vittorio Emanuele alle panchine davanti Benetton, autenticatore assessora Mariarita Giordano;

sabato 7 agosto ore 10-13 (a cura di Donato Salzano) tavolo congiunto Partito Radicale – Lega, al

rione Pastena in Piazza Caduti di Brescia (ex l.go Prato), autenticatore dott. Roberto Celano

consigliere comunale Forza Italia.

Saranno presenti i giovani di Forza Italia Salerno guidati da Pietro Costabile e i militanti dell’associazione Radicale “Maurizio Provenza”

Inoltre si può firmare senza prenotazione eccezionalmente soltanto tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 alla direzione dell’anagrafe del Comune di Salerno sita in via Picarielli. Per tutti gli altri uffici disposti dalla segretaria generale Ornella Menna necessaria prenotazione telefonica e via mail a causa delle limitazioni dovute al covid.

Di seguito modalità prevista per disponibilità autentica firme degli avvocati e consiglieri comunali o provinciali:

Egregio presidente o sindaco oppure presidente della provincia, con la presente comunico la mia disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per i referendum abrogativi proposti dal Comitato