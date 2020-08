REGIONALI 2020. FORZA ITALIA: GLI AMMINISTRATORI IN CAMPO CON ANTONIETTA CORAGGIO

La Lista di Forza Italia in provincia di Salerno, che verrà presentata ufficialmente nelle prossime ore, fa perno attorno agli amministratori locali, esponenti del partito degli azzurri che, da anni, si trovano all’interno delle istituzioni. E’ il caso di Antonietta Coraggio, da 4 anni Vice Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, ruolo ricoperto dopo una brillante campagna elettorale alle Comunali: attualmente riveste un ruolo apicale all’interno di un comune costiero di non trascurabile dimensione demografica tra quelli esistenti in zona, occupandosi, in particolar modo, di sviluppo territoriale, gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, finanziamento di opere e tutela paesaggistica.

