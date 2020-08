REGIONALI 2020. LA LEGA SANCISCE IL PATTO DEL BACCALA’ CON TUTTI I CANDIDATI

Una serata a cena, in un noto locale della Valle dell’Irno la cui specialità sono i piatti a base di baccalà, per le ultime comunicazioni in merito alla composizione della lista in vista delle Elezioni Regionali 2020. L’appuntamento di questa sera sarà fondamentale, all’interno del partito di Matteo Salvini in Provincia di Salerno, per comprendere i nomi che faranno parte della prossima tornata elettorale per il Consiglio Regionale. Gli invitati, ovviamente, sono piu’ di 9 e questo lascia presagire che, a fine cena, servirà qualche digestivo in piu’ per gli inevitabili mal di pancia.

