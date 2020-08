REGIONALI 2020. NINO MAROTTA (UDC): “GENZANO, IL NOSTRO UOMO NELLA LISTA CALDORO PRESIDENTE”

Il Commissario Provinciale dell’Udc Nino Marotta lancia la candidatura di Antonio Genzano all’interno della lista di Caldoro Presidente in quota Unione di Centro. “Genzano”, sottolinea Marotta, “è l’uomo sul quale, insieme agli altri amici, puntiamo per ottenere un risultato importante all’interno della lista Caldoro Presidente e per contribuire, in maniera determinante, alla vittoria del centro destra”.

Nelle prossime ore verrà definita, in maniera ufficiale, tutta la lista Caldoro Presidente in Provincia di Salerno.