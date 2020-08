REGIONALI 2020. PD AVELLINO, FUMATA NERA DA NAPOLI: TUTTO RESTA COME PRIMA

Nessuna decisione ufficiale ma una “raccomandazione” politica affidata al Segretario Provinciale Cennamo di dirimere, in tempi rapidi, la questione per la seconda candidatura maschile nel Partito Democratico della Provincia di Avellino. Questo, in sintesi, il quadro emerso dalla Direzione Regionale del Partito Democratico che, nel pomeriggio di oggi, ha ratificato tutte le proposte di liste, giunte dalle province della Campania, eccezion fatta per quella di Avellino dove restano due nomi (Ciarcia e Petitto) per un solo posto. A questo, già nelle prossime ore, la Segreteria Provinciale del Pd di Avellino sarà chiamata ad effettuare la scelta anche perchè la scadenza per la presentazione delle liste incombe.

