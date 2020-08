Impegno e lavoro costante segnano la strada per il successo, lo stesso che ha caratterizzato, in queste sere, la manifestazione ideata dalla Pro Loco Fiscianese.

Il DRIVE-IN FISCIANO ha riscosso entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico che ha assistito alle proiezioni dei film in completa sicurezza dalla propria auto.

Complimenti alla @Pro Loco Fiscianese.

A scriverlo è Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.