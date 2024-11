REGIONALI 2025. FINITO L’IDILLIO TRA ITALIA VIVA E PSI: NESSUNA LISTA COMUNE PER LE ELEZIONI

Non ci sarà nessuna lista comune tra Italia Viva e Partito Socialista Italiano alle prossime Elezioni Regionali del 2025 in Campania: dopo un lungo corteggiamento, i due partiti hanno deciso di presentarsi in maniera autonoma – e ciascuno con il proprio simbolo – alle prossime elezioni Regionali che si terranno tra poco meno di un anno in Campania.

Dopo l’esperienza delle Europee, non certo positiva per il mancato raggiungimento del quorum del 4%, adesso le strade di Italia Viva e Partito Socialista Italiano si separano, anche se entrambi avranno un obiettivo fondamentale, il superamento della nuova soglia di sbarramento introdotta dalla riforma della Legge Elettorale Regionale.

Per entrare in Consiglio Regionale bisognerà superare il 2,5% dei voti validi su base regionale che, tradotto in soldoni, vuole dire ottenere almeno 55.000 preferenze in tutta la Campania.