REGIONE CAMPANIA. NUOVA STRETTA DI DE LUCA SU RISTORANTI E RIENTRI DA PAESI EST EUROPA

Sono in arrivo, nelle prossime ore, due ordinanze della Regione Campania per rendere piu’ stringenti i controlli per frenare la diffusione del Covid 19. Ad annunciarle, questa mattina, è stato direttamente il Presidente De Luca che ha puntato il dito sugli ospiti dei ristoranti e sui rientri dai paese dell’Est Europa.

Sul fronte dei ristoranti dovrebbe arrivare l’obbligo di esibire un documento di identità, che verrà poi registrato in caso di allarme, da parte di tutti i frequentatori dei ristoranti che, fino ad oggi, avevano solo l’obbligo di indicare il nominativo ed un numero di cellulare.

Maggiori controlli, anche di carattere sanitario, dovrebbero essere, poi, applicati ai rientri, a mezzo bus, dai paesi dell’est Europa dove, al momento, la situazione del contagio pare essere piu’ grave e seria di quella italiana.