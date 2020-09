REGIONE CAMPANIA. OLTRE UN MILIONE DI CARTELLE ESATTORIALI SOSPESE: COSA ACCADRA’ DOPO IL 15 OTTOBRE ?

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Economia, in base ai provvedimenti adottati nella fase critica dell’emergenza Covid 19 e che dureranno fino al 15 ottobre, salvo proroghe, in Campania sono 1.095.000 gli atti che l’Agenzia delle Entrate ha sospeso per effetto delle decisioni del Governo.

Di questi 740.000 riguardano importi inferiori ai 1.000 euro, 246.000 somme che non superano i 5.000 euro di valore e solo 109.000 atti che interessano contribuenti per importi superiori ai 5.000 euro.

Intanto, in Parlamento, è già iniziata la discussione per un possibile ulteriore rinvio al fino 2020.