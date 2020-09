VITO MARCHESANO (FDI): “LA REGIONE DI DE LUCA TRASFORMA LA PIANA DEL SELE IN UNA PATTUMIERA”

“Anche i rifiuti diretti ad Acerra, in caso di ennesimo stop al Termovalorizzatore, saranno inviati all’interno dello Stir di Battipaglia. Adesso basta, la Regione di De Luca vuole trasformare la Piana del Sele ed il comune di Battipaglia, in modo particolare, nella piu’ grande pattumiera della Campania”. La denuncia arriva da Vito Marchesano, portavoce di Fdi di Eboli e candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia.

“In questa campagna elettorale per le Regionali”, continua Marchesano, “c’è chi ha deciso di prendere in giro l’intera popolazione della Piana del Sele, con la compiacenza di qualche amministratore locale che è solo preoccupato dal rimanere in carica piuttosto che dei veri problemi dei cittadini. A Battipaglia l’amministrazione comunale è ondivaga, poco chiara e nasconde i veri progetti della Regione di De Luca. Noi di Fratelli d’Italia diciamo basta a questo stato di cose, basta con le prese in giro e con lo scarso rispetto dei territori. Chi ha già pagato in termini ambientali, ed anche tanto, negli anni passati non puo’ continuare a sopportare un simile atteggiamento.”