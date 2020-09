EBOLI, MASSIMO CARIELLO: “DE LUCA HA CONFERMATO TUTTI GLI IMPEGNI PER EBOLI”

I progetti per il prolungamento della metropolitana, gli interventi avviati per la realizzazione del depuratore di Coda di Volpe, il masterplan Costa del Sud per la fascia costiera e gli investimenti per l’area industriale sono stati il focus dell’intervento del governatoredella Campania, Vincenzo De Luca, ospite dell’azienda ebolitana guidata

dall’imprenditrice Mary Pezzullo. De Luca, oltre a fare il punto sul comparto agroalimentare nel quale l’azienda Pezzullo è vertice di eccellenza per qualità e capacità di intercettare le richieste del mercato, ha illustrato le strategie per garantire la mobilità nella Piana del Sele ed a sud di Salerno, sia attraverso il prolungamento

della metropolitana che con l’utilizzazione dell’aeroporto di Pontecagnano, con attenzione alla salvaguardia ambientale ed al corretto ciclo di gestione dei rifiuti. «Questa mattina Eboli ha vissuto un momento significativo, perché attraverso l’iniziativa dell’imprenditrice Mary Pezzullo, che ringrazio per l’organizzazione, abbiamo ottenuto dal presidente De Luca importati risposte per il futuro sviluppo del nostro territorio – commenta il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Il Governatore è stato ancora una volta di parola ed ha confermato che la

metropolitana leggera arriverà fino ad Eboli, garantendo alla nostra città ed all’intero territorio un importante segmento nel campo della mobilità complessiva. Così come ha confermato per il nostro territorio l’impegno a completare i lavori per la realizzazione del depuratore di Coda di Volpe, intervento che è già avviato come da programmazione.

Abbiamo ottenuto importanti impegni e rassicurazioni su altri due comparti che ci stanno particolarmente a cuore. Il presidente De Luca ha confermato tutti gli impegni in relazione al masterplan Costa del Sud,

che punta alla salvaguardia della fascia costiera, progetto nel quale la nostra città riveste un ruolo da protagonista, in termini di impegno e proposte. Particolarmente significativi anche gli impegni che il

governatore De Luca ha annunciato per le aree industriali, anche con l’indicazione del divieto di attivare impianti per il trattamento dei rifiuti, come noi stessi abbiamo deciso qualche mese fa, attraverso il nuovo regolamento dell’area PIP nel quale abbiamo posto il divieto assoluto di impianti per i rifiuti nel nostro territorio. Ringrazio

ancora una volta il presidente De Luca per l’attenzione riservata alla nostra città e per gli impegni precisi verso la nostra comunità».