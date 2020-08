ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “COMMISSARIARE SUBITO LA ASL NAPOLI 1”

Anche il Consigliere Provinciale di Forza Italia Roberto Celano interviene sulle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo la sanità in Campania, chiedendo il commissariamento per l’Asl Napoli 1.

Alle risultanze gravissime della Commissione di accesso sulla gestione della Asl Napoli 1, si è aggiunto quanto sta emergendo dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie sull’emergenza Covid, dai capitoli inquietanti che emergono ogni giorno sui tre ospedali modulari, all’appalto lampo dei tamponi aggiudicato in un primo momento a un laboratorio che, senza alcuna autorizzazione, già effettuava da tempo quegli esami, in presenza di azienda che si offriva di farli senza lucro! DI FRONTE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI, CHI RICOPRE CARICHE ISTITUZIONALI DOVREBBE FAR PREVALERE IL SENSO DELLO STATO ALL’APPARTENENZA ED ALL’INTERESSE DEL PARTITO (PD!).