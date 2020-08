VINCENZO DE LUCA A SIANO PER VISITARE I CANTIERI APERTI DAL SINDACO MARCHESE

Una mattinata trascorsa all’interno dei numerosi cantieri, finanziati dalla Regione Campania, aperti sul territorio del Comune di Siano (Salerno).Insieme al sindaco Giorgio Marchese, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha voluto verificare lo stato dell’arte di numerose opere pubbliche, tra anche il rifacimento di una parte del cimitero comunale ed anche la realizzazione di nuove arterie stradali. A fare da Cicerone, tra le strade del Comune di Siano il Sindaco Giorgio Marchese, soddisfatto per la presenza del Presidente della Regione e per aver potuto illustrare gli sforzi dell’amministrazione comunale di Siano per una grande trasformazione urbanistica, messa a segno negli ultimi 5 anni.

Share on: WhatsApp