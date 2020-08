STEFANO CALDORO DOMANI A VALLO DELLA LUCANIA CON ANTONIETTA CORAGGIO (FORZA ITALIA)

Giornata salernitana, quella di domani martedi’ 4 agosto, per Stefano Caldoro, candidato alla Presidenza della Regione Campania per il centro destra. L’appuntamento piu’ atteso è per le 18:00 a Vallo della Lucania dove insieme alla Vice Sindaco Antonietta Coraggio, oggi candidata con Forza Italia al consiglio regionale, verranno illustrati i provvedimenti adottati dalla Giunta Caldoro per la realizzazione della nuova Piazza di Vallo della Lucania.

“Un provvedimento di finanziamento di oltre 5 milioni di euro”, sottolinea Antonietta Coraggio, “che ci ha consentito, in tempi rapidi e grazie all’accelerazione della spesa, di completare il restyling di Piazza Vittorio Veneto che rappresenta il cuore della nostra città. Senza enfasi eccessiva, senza annunci roboanti, Stefano Caldoro ha rappresentato e rappresenta la politica dei fatti e delle soluzioni concrete per i territori”.

“A Stefano Caldoro”, continua la Vice Sindaco di Vallo della Lucania, “vanno i ringraziamenti di tutte quelle realtà territoriali che, per motivi solo politici, sono state dimenticate dall’attuale Presidente della Regione. Caldoro non ha mai usato l’appartenenza politica per assegnare la patente di buoni o di cattivi amministratori”.