ROCCAPIEMONTE. LUISA TREZZA: “FINALMENTE CONVOCATO CONSIGLIO PER SURROGA ADINOLFI”

Dopo due interpellanze ed una nota alla Prefettura, finalmente è stato convocato il consiglio comunale di Roccapiemonte per procedere alla surroga del consigliere comunale dimissionario. A lasciare il parlamentino cittadino lo scorso 29 settembre fu il capogruppo di Rocca Futura-Pd Gerardo Adinolfi. Adinolfi per sopraggiunti impegni lavorativi ha preferito lasciare la poltrona al primo dei non eletti, l’avvocato Giovanni Adinolfi che subentrerà ufficialmente in consiglio comunale il prossimo 18 novembre. Subito dopo la seduta di consiglio il segretario comunale invierà la nuova composizione del parlamentino alla Provincia per consentire al neo consigliere di poter votare, domenica 20 novembre, per il nuovo presidente della Provincia.

«Era ora – ha affermato la consigliera del Pd Luisa Trezza – una surroga che poteva essere fatta già un mese fa e non in extremis dopo nostre ripetute segnalazioni, all’ordine del giorno anche la nomina delle commissioni consiliari permanenti, nomina che andava fatta entro 60 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, mi auguro che d’ora in poi la maggioranza Pagano sia più attenta e rispettosa dei regolamenti e delle istituzioni »-ha concluso la consigliera di minoranza del gruppo Rocca Futura-Pd Luisa Trezza.

All’o.d.g del consiglio comunale la surroga di Adinolfi, interrogazioni ed interpellanze, una modifica al piano triennale delle opere pubbliche per finanziamenti sulla progettazione ottenuti, variazioni al bilancio di previsione e nomina commissioni consiliari.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 10.00

