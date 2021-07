ROSARIA CHECHILE: “LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NECESSARIA PER CRESCITA DEL PAESE”

“La riforma della Giustizia è una condizione necessaria per la crescita del Paese, in particolare del Mezzogiorno, ed è la precondizione chiesta dall’Ue per lo svincolo dei fondi del PNRR.

Lo sviluppo economico, infatti, passa obbligatoriamente attraverso una giustizia snella e veloce capace di far sì che il territorio possa attrarre il sistema produttivo e quindi gli investitori.”

Lo scrive Rosaria Chechile, Imprenditrice del Settore dell’Edilizia.

Prevedere, ad esempio, aree Zes senza affiancarvi una seria riforma della giustizia che abbia regole chiare e processi/procedimenti rapidi, rischia di non avere alcun impatto sulla industrial growth (e quindi sul progresso socio-economico della popolazione) delle aree interessate, in quanto la sola defiscalizzazione non è sufficiente a garantire la piena funzionalità alle imprese che corrono il rischio, specie al Sud, di essere bloccate nell’operatività.