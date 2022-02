ROSARIA CHECHILE (PD): “ANDIAMO AVANTI CON LE NOSTRE AGORA’ DEMOCRATICHE”

“Le Agorà Democratiche sono un’occasione di coesione del popolo democratico. Ci stanno dando la possibilità di parlare e discutere con i territori, con gli iscritti e non del Partito Democratico, con i nostri elettori che hanno voglia far sentire la propria voce. E’ per questo che stiamo lavorando ad un secondo appuntamento in Provincia di Salerno, coinvolgendo alcuni esponenti nazionali del Pd nel confronto con la base del partito è i cittadini”. Rosaria Chechile, l’organizzatrice della prima Agorà Democratica in Provincia di Salerno, non lascia ma raddoppia:

“Non dobbiamo fermarci perchè, in questo scorcio di anno che ci separa dalle elezioni politiche, con le Agorà Democratiche abbiamo come obiettivo quello di raggiungere il maggior numero di persone, ascoltando le loro esigenze e le loro proposte, per costruire un Partito Democratico sempre più inclusivo e aperto al confronto, con una proposta politica che sia realmente vicina ai bisogni degli Italiani”. La questione della diversità che coinvolge i generi, in particolare al sud, la disoccupazione e la violenza oltre una rappresentanza minima delle donne nelle Istituzioni, sono alcuni dei temi della prossima Agorà organizzata da Rosaria Chechile: “Ascoltare la base, aprire al confronto democratico, condividere le idee e fare sintesi per consentire al nostro partito, anche in questa fase complicata per gli incontri pubblici, di essere sempre piu’ presente sui territori”.