ROSARIO DANISI: “CON FONDI PNRR NUOVO PONTE TRA NOCERA SUPERIORE E CASTEL SAN GIORGIO”

“Grazie all’Upi e, soprattutto, grazie al lavoro di progettazione dei nostri tecnici, sostenuto dal Presidente Strianese, la Provincia di Salerno potrebbe ottenere, nell’ambito del Pnrr, il finanziamento di due importantissimi interventi per il miglioramento dei trasporti e della viabilità, nei Comuni di Nocera Superiore e di Montecorvino Rovella”. E’ quanto dichiara Rosario Danisi, Consigliere Provinciale di Campania Libera delegato ai Trasporti. “Si tratta di una importante notizia perchè oggi i fondi per effettuare opere straordinarie di intervento devono, necessariamente, passare attraverso l’accesso a finanziamenti fuori bilancio, come possono essere quelli del PNRR. E’ il caso degli oltre 10 milioni di euro, destinati alla realizzazione del ponte che collega Nocera Superiore a Castel San Giorgio, intervento già candidato in passato ad essere finanziato e che oggi, grazie alla occasione straordinaria, fornita dai finanziamento del PNRR, puo’ diventare realtà. Si tratta di un progetto, quest’ultimo, che seguiro’ personalmente e con grande attenzione perché, in qualità di consigliere comunale di Nocera Siperiore, conosco la realtà di un territorio che ha bisogno di un intervento forte per il miglioramento del sistema dei trasporti. Sono convinto che l’Amministrazione Provinciale di Salerno potrà ottenere il finanziamento di queste due opere strategiche per il miglioramento dei trasporti su gomma, in due ambiti territoriali molto particolari come l’Agro e la zona dei Picentini”

