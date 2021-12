SALERNO. ACCORDO FATTO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI: ECCO COME VERRANNO DIVISE

E’ oramai raggiunto l’accordo tra le forze di maggioranza per l’assegnazione della Presidenza delle 8 commissioni che spettano ai partiti che governano, eccezion fatta per la Commissione Trasparenza la cui Presidenza viene assegnata alle forze di opposizione. I Progressisti resteranno con una sola Presidenza: si tratta di Rocco Galdi che andrà a guidare la Commissione Mobilità. Poi 2 Presidente per la lista Campania Libera, 2 per Salerno dei Giovani, una ciascuno per Moderati e Popolari e Partito Socialista, Tea Siano, unica eletta nella lista Salerno nel Cuore, sarà di sicuro Presidente di una Commissione. Con ogni probabilità la Composizione delle Commissioni Consiliari verrà ufficializzata nella giornata di lunedì, a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni Provinciali del prossimo 18 Dicembre.

Share on: WhatsApp