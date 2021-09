SALERNO. ANGELO TOFALO (M5S): “ANCHE IL GOVERNATORE IN CAMPAGNA ELETTORALE, LE SOLITE CHIACCHIERE”

Il presidente della giunta regionale della Campania ancora una volta irrompe nella campagna elettorale della sua città. Dopo il riannuncio del completamento dell’Aeroporto, dove tra l’altro determinante e decisivo è stato l’impulso e l’impegno del MoVimento 5 Stelle al governo, ritorna nuovamente a Salerno per fare un punto della situazione sui lavori di Porta Ovest. Sarà un ulteriore convention elettorale che non ha nulla a che vedere con il suo ruolo istituzionale.

“Sono anni che ascoltiamo le solite chiacchiere mentre le opere restano incompiute e il “primo cittadino governatore” continua da bravo pifferaio a raccontare favole. Solo lo scorso anno, in occasione della campagna elettorale per le regionali, ha annunciato il “famoso miliardo” con a seguito le opere. Oggi non è cambiato assolutamente nulla. I soliti annunci, il solito copione con l’aggravante che un presidente di regione arriva così spudoratamente in soccorso di un candidato sindaco, il “secondo cittadino”, nel pieno della campagna elettorale”. Lo dichiara il Deputato del MoVimento 5 stelle Angelo Tofalo, già Sottosegretario di Stato alla Difesa nei governi Conte I e II.

“Tanti salernitani non credono più a tutto ciò e sono pronti a riprogettare la città. Così come ci auguriamo che il presidente della giunta regionale della Campania mantenga queste promesse per Salerno qualsiasi sia l’esito elettorale di ottobre. Si ricordi che è il presidente di tutti e non di una sola parte” – conclude Tofalo