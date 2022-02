SALERNO. CELANO (FI): “CAMPO VIA LIGEA, CHI CONTROLLA IL GESTORE DELL’IMPIANTO?”

Il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano torna ad occuparsi del campetto di Via Ligea, già oggetto di una sua interrogazione rivolta al Sindaco Vincenzo Napoli.

“Dalla risposta all’interrogazione, si evince che il campo di via Ligea è stato affidato nel 2019 ad un concessionario privato nell’ambito di bando pubblico”, scrive Celano, “ma in ogni caso l’Amministrazione comunale dovrebbe intervenire con solerzia sui concessionari di impianti comunali che gestiscono gli spazi con incuria come nelle

circostanze del campetto di quartiere in questione”.

Poi una serie di nuove richieste di chiarimenti che Celano indirizza all’amministrazione comunale di Salerno: ” se l’Amministrazione sia mai intervenuta per controllare le modalità di gestione del suddetto impianto e se si sia accorta dello stato di abbandono in cui versa il campetto in questione” e poi “-se nel bando è prevista qualche clausola che impone al concessionario una corretta ed attenta gestione dell’unico impianto sportivo fruibile dai giovani della zona, con conseguenti penalizzazioni”