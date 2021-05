SALERNO. CELANO (FI): “DAL SINDACO NAPOLI ATTACCHI INDISCRIMINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE”

“Gli attacchi indiscriminati del Sindaco agli agenti della PM, rei di mancato controllo sul fenomeno dell’apertuta dei sacchetti contenenti i rifiuti indifferenziati, sono deprecabili ed intollerabili.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Il Sindaco finge di dimenticare che il corpo di PM, come altri settori del Comune di Salerno, è evidentemente sotto organico e che avrebbe necessità di almeno ulteriori 60 unità. I vigili urbani fanno il possibile con mezzi ed uomini insufficiente e senza una efficiente “guida” amministrativa. In tali condizioni hanno perfino difficoltà a presidiare il territorio, a svolgere il servizio notturno, figuriamoci se possano essere in condizione di “controllare” i sacchetti dei rifiuti. Salerno ha, invero, un’amministrazione incapace che non riesce ad assicurare servizi efficienti, carente per propria responsabilità sul fronte del controllo del territorio e della sicurezza, nonostante una pressione tributaria incresciosa ai danni dei cittadini. Si investano risorse, piuttosto, per infoltire l’organico della PM, per garantire mezzi e strumenti necessari a consentire un maggiore presidio del territorio e più sicurezza nei quartieri.