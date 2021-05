SALERNO. TWEET DI ROTONDI (FORZA ITALIA): “FELICE DI SOSTENERE MICHELE SARNO”

Il deputato Gianfranco Rotondi, Vice Capogruppo alla Camera di Forza Italia e Presidente della Fondazione DC, con un Tweet lanciato dal suo profilo personale, nella giornata di oggi, rompendo il silenzio del partito degli Azzurri, ha annunciato il sostegno alla mia candidatura a Sindaco di Salerno. Ecco il testo del Tweet di Rotondi.

“Sono felice di sostenere finalmente l’avv. Michele Sarno in una battaglia che orienti la sua inesauribile e disinteressata passione politica verso un riscatto civile della bellissima città di Salerno, a cui mi legano tanti affetti e ricordi”.

La presa di posizione di Gianfranco Rotondi arriva alla vigilia della riunione dei leader del centro destra, convocato per domani a Roma, per affrontare il nodo delle scelte sulle candidature per le prossime elezioni comunali.