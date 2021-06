SALERNO. CELANO (FI): “DEGRADO IN VIA GAETA, MANCANO I CONTROLLI DEL COMUNE”

“Ormai i quartieri della città sono abbandonati ed in condizione di estremo degrado; i residenti di via Gaeta lamentano l’inesistenza di servizi essenziali e le condizioni di degrado ed invivibilità in cui versa la piazzetta

antistante la scuola Gatto. In particolare innanzi alla scuola Gatto l’arredo urbano appare in condizioni disastrate,

con panchine completamente divelte o con assi di legno spaccati.

Lo scrive, in una interrogazione rivolta al Sindaco, Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia.

“Nella piazzetta in questione, le aiuole non curate sono ricettacolo di rifiuti di ogni genere, nel mentre il servizio di spazzamento è fatiscente. In particolare in tardo pomeriggio si aggregano in zona giovani che disturbano nelle ore

serali con schiamazzi e creano condizioni di estrema insicurezza specie per i più anziani.”