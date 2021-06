OSPEDALE DI NOCERA INFERIORE. TORQUATO INCONTRA I VERTICI PROVINCIALI DELL’ASL

Si è tenuto in data odierna, presso la Direzione Generale di Salerno, l’incontro del sindaco Manlio Torquato con il Direttore Generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino. Il Sindaco era accompagnato dai consiglieri Vincenzo Stile e Renato Guerritore rispettivamente Presidente e vicepresidente della commissione consiliare sanità del Comune di Nocera Inferiore.

Durante l’ incontro è stata discussa ed esaminata la questione della carenza di personale sanitario presso l’Umberto I.

Il Sindaco e la delegazione dell’Amministrazione comunale nocerina hanno evidenziato la necessità di provvedimenti anche organizzativi che, al di là dei recenti avvisi di reclutamento per 63 unità di personale medico a termine (8 mesi rinnovabili), possano garantire nel minor tempo soluzioni strutturali permanenti di soddisfazione definitiva dei servizi di Presidio.

Anche alla luce delle più recenti possibilità assuntive di personale medico previste a seguito della approvazione del fabbisogno da parte dalla Regione.

L’Amministrazione ha sollecitato ogni ulteriore azione sostenibile da parte della Direzione Generale.

Il Direttore Generale ha dato piena disponibilità alla proposta dell’ Amministrazione di un incontro presso l’Umberto I alla presenza della Direzione Sanitaria e del personale medico di Presidio anche per un più pieno coinvolgimento e confronto con i medici dell’ospedale nocerino, da tenersi la prossima settimana, che esamini anche le migliori soluzioni riorganizzative dettate dalle più urgenti necessità.

