SALERNO, COMUNALI 2021. C’E’ ANTONIO D’ALESSIO PER IL FUTURO DEL GRUPPO OLTRE

Il nome sul quale il Gruppo Oltre potrebbe puntare, dopo il ritiro di Michele Tedesco, è quello di Antonio D’Alessio: già Presidente del Consiglio, consigliere comunale con una lunga esperienza maturata a Palazzo di Città, oggi coordinatore regionale di Azione. D’Alessio, da sempre impegnato in politica in città, un profilo moderato e molto dialogante, rappresenta la sintesi politica di un gruppo eterogeneo, composto da forze politiche diverse ma non troppo lontane.

A differenza di altri nomi che, in queste ore stanno circolando, quello di Antonio D’Alessio è un nome già conosciuto in città.