ALTA VELOCITA’ A BATTIPAGLIA: CONFERENZA CON ANTONIO VISCONTI E LUCA CASCONE

Visconti, terrà una conferenza stampa in compagnia dell’onorevole Luca Cascone. Venerdì 30 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso l’hotel Palace di Battipaglia, il candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra, Antonio, terrà una conferenza stampa in compagnia dell’onorevole Luca

Il tema principale dell’incontro sarà l’Alta Velocità. L’ingresso, per ragioni legate alle normative anti contagio, sarà riservato ad un massimo di 30 persone, con priorità assoluta agli operatori della stampa. Chiedo preventivamente la cortesia, in particolare ai giornalisti radiofonici e televisivi, di arrivare con 15 minuti di anticipo per poter svolgere interviste e riprese, in maniera tale da poter cominciare puntualmente alle 9.30.