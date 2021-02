SALERNO, COMUNALI 2021. IL TEMPO PASSA ED IL NOME DEL GRUPPO OLTRE NON ARRIVA

E’ trascorso quasi un mese dalla conferenza stampa con la quale i consiglieri comunali di Oltre annunciarono la nascita del nuovo progetto politico ed elettorale, parlando anche di tempi stretti e rapidi per l’indicazione del nome del candidato sindaco. Sui radar della politica cittadina non vi è traccia di alcuna decisione, anzi. I rumors interni parlano di una discussione che si è arenata, nonostante l’arrivo di nuove adesioni alla coalizione nasce attorno alla posizione critica di ben 7 consiglieri comunali che, lasciando la maggioranza del Sindaco Napoli, hanno dato vita ad un nuovo contenitore politico. Troppe voci diverse, troppe posizioni tattiche: il tempo passa ed, intanto, gli altri candidati alla carica di Sindaco, a cominciare dall’uscente Vincenzo Napoli, hanno iniziato la campagna elettorale sul territorio del Comune Capoluogo. Le forze politiche presenti non mancano ma il punto cruciale, ovvero la scelta del nome del candidato sindaco, non crea coesione.

