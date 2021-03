SALERNO, COMUNALI 2021. L’UDC PROVA A METTERE PACE NEL CENTRO DESTRA MA DIMENTICA CAMBIAMO!

E’ una lettera inviata dal Commissario Provinciale dell’Udc Mario Polichetti ai rappresentanti del centro destra ad aprire la strada ad un nuovo dialogo per le prossime comunali. Una missiva che, pero’, omette di invitare, formalmente, il partito Cambiamo!.

Ecco il testo della lettera inviata da Mario Polichetti a Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Nuovo Psi.

“Carissimi amici, gli ultimi dissapori riguardanti la scelta del candidato a sindaco di Salerno ed i possibili antipatici strascichi che ne potrebbero derivare, mi danno l’ardire di chiedere a voi tutti ed a tutti coloro che si riconoscono in un progetto alternativo di crescita per la città di Salerno, di ritrovarci a sedere ad un tavolo a discutere senza infingimenti, risentimenti e stucchevoli tatticismi su chi possa rappresentare coerentemente ed in maniera unitaria e condivisa le nostre posizioni politiche candidandosi a sindaco della città capoluogo.

Certo della vostra comprensione attendo di conoscere le vostre disponibilità per poterci “brevi tempore” incontrare.”