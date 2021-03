SALERNO, COMUNALI 2021. PIERRO (LEGA): “FDI HA FATTO SCELTA E SI ASSUME RESPONSABILITA'”

“Ho lavorato e lavoro per un centrodestra unito, Fratelli d’Italia ha fatto un’altra scelta ed ora se ne assume la responsabilità”. Attilio Pierro, consigliere regionale e coordinatore provinciale della Lega stigmatizza la decisione improvvisa di Fratelli d’Italia di sostenere a Salerno città la candidatura di Michele Sarno. “Stavamo ragionando intorno ad un tavolo e lo stesso tavolo si era aggiornato per fare ulteriori valutazioni anche rispetto agli altri due comuni (Battipaglia e Eboli, ndr) chiamati al voto – prosegue Attilio Pierro – ma ora penso che sia saltato tutto, a Salerno così come altrove”. “Dispiace – dice ancora Attilio Pierro – quanto sia accaduto e per le modalità utilizzate. Io resto e sono del centrodestra e voglio che il centrodestra sia unito, lavorerò fino all’ultimo. Se Fratelli d’Italia dovesse ripensarci, noi siamo qui”. Infine sui nomi: “Erano sul tavolo delle proposte che insieme dovevamo valutare. Partendo da Salerno – conclude Pierro – ma valutando anche Eboli e Battipaglia”.

TRATTO DA L’ORA DI CRONACHE