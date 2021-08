SALERNO, COMUNALI 2021. TEA SIANO: “ANZIANI DEBOLI, FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’: FUORI DALLA CAMPAGNA ELETTORALE”

“Anziani soli, famiglie in difficoltà economiche, professionisti in cerca di futuro. Sono alcuni temi di cui non si sta sentendo proprio parlare in questa campagna elettorale, ma rappresentano una urgenza di cui la politica dovrebbe occuparsi con serietà ed immediatezza”. Lo dichiara l’Avv. Tea Siano della lista “Salerno con Voi”. “Con l’avvio della campagna vaccinale si stanno iniziando a tutelare i cittadini sotto l’aspetto sanitario, ma, alla luce della grave crisi che ha colpito migliaia di famiglie, commercianti e professionisti salernitani, è necessario porre la giusta attenzione verso chi, in questo momento, sta vivendo una condizione di vita e professionale davvero difficile. Come “Salerno con Voi” ci facciamo portavoce di questi disagi ed auspichiamo che nelle prossime settimane il confronto politico si basi su questioni concrete e non soltanto su toto-candidati e diatribe partitiche che interessano solo gli addetti ai lavori e non certamente i cittadini. Nella nostra lista daremo spazio a chi, con il proprio contributo, vuole impegnarsi per sentire la voce degli inascoltati, che spesso sono giovani e professionisti che vivono e lavorano nella nostra città e rappresentano risorse preziose di cui la città ha bisogno per crescere e guardare al futuro con più fiducia e ottimismo. Per quanto ci riguarda siamo pronti a confrontarci con tutti e certi che le nostre idee saranno parte integrante del programma amministrativo e politico che sostiene la candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli”.

