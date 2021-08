Due pezzi del centro destra della città di Battipaglia rompono gli indugi, rompono con i rispettivi partiti di appartenenza e decidono di sostenere, nella prossima tornata elettorale per le Comunali 2021 il candidato sindaco Antonio Visconti. Giuseppe Provenza e Pino Cuozzo, entrambi ex assessori con un importante trascorso amministrativo alle spalle, hanno ufficializzato il sostegno per Visconti. E, dal centro destra, nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri importanti nomi.

