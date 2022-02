SALERNO. CONSIGLIERI CONTRO ASSESSORI, IL CLIMA DIVENTA PIU’ CATTIVO

C’è, oramai, una profonda spaccatura tra la Giunta Comunale di Salerno ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza che, in assoluta autonomia, stanno, da tempo, lanciando iniziative e proposte, del tutto scollegate dai programmi di chi siede all’interno dell’esecutivo cittadino. Un problema che inizia, proprio in questi giorni, a farsi notare con maggiore chiarezza e che, a lungo andare, potrebbe provocare anche qualche incidente politico al Sindaco Vincenzo Napoli ed alla sua maggioranza. L’armonia che avrebbe dovuto regnare a Palazzo di Città, dopo il voto dello scorso ottobre, è scomparsa nell’arco di pochi mesi perchè le scelte del Sindaco, dettate anche da motivazioni tutt’altro che elettorali e politiche, non sono state per nulla condivise da chi è rimasto fuori dalla Giunta. Certo, adesso, i malpancisti ripeteranno che si tratta di una normale attività politica che rientra tra le prerogative del consigliere comunale (ed anche del Presidente del Consiglio), ma la toppa che qualcuno vuole apporre, per certi aspetti, è quasi peggio del buco. Ed allora si va avanti, tra mugugni, invidie, sospetti e sgambetti in un clima che diventa sempre piu’ caldo.

