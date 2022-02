SALERNO. CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO QUANDO SI TERRA’

E’ stato convocato a Palazzo di Città il Consiglio Comunale, per il giorno 09.02.2022 alle ore 9,30 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 23.12.2021

2. Interrogazioni ed interpellanze

3. Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli – nuova determinazione del corrispettivo – D.L. 31.maggio.2021 n° 77 convertito in L.29.luglio.2021 n° 108 ad oggetto “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure “.

4. Concessione del diritto di superficie nel sottosuolo di area di proprietà comunale per la realizzazione di parcheggio pertinenziale interrato in tratto di corso G.Garibaldi – Salerno, ai sensi dell’art. 4 c. 9 L.24.03.1989 n° 122 – convenzione rep. 56396 del 28.09.2016 – provvedimenti.